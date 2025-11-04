Bayern : Vincent Kompany complètement fan de Dayot Upamecano

Titulaire indiscutable sous Vincent Kompany, Dayot Upamecano s’impose comme la pièce maîtresse de la défense du Bayern Munich. Questionné sur l’international français, le tacticien belge a dressé ses louanges, à la veille du déplacement des Bavarois au Parc des Princes pour affronter le PSG, en Ligue des Champions. « Je n’aime pas trop faire de classements de joueurs, mais je vois toujours mes joueurs plus hauts que les autres, je suis un petit peu chauvin à ce sujet. Je peux dire que pour nous, Upamecano a été jusqu’à présent une des pièces maîtresses de notre équipe et quand il était absent lors des 1/4 de LdC la saison dernière, il nous a manqué », a-t-il indiqué dans un premier temps.

La suite après cette publicité

Il a ensuite été interrogé sur les négociations autour du contrat du Français, qui pourrait partir libre cet été. « Au niveau des contrats, nous avons un DS et un responsable des sports, nous devons prendre ces décisions en tant que club. Je juge toujours par rapport à ses performances et à ce qu’il montre aux entraînements et de la façon dont il progresse. À ce niveau-là, c’est un joueur qui nous fait beaucoup de bien et qui continue à s’améliorer. Il prend vraiment son rôle de leader au sérieux dans notre équipe, je pense qu’il est heureux et c’est toujours la base d’un bon futur. »