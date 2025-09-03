Bayer Leverkusen explore la piste Ange Postecoglou

Après le limogeage express d’Erik ten Hag, le Bayer Leverkusen s’active pour trouver son remplaçant. Selon des informations de Sky Sport confirmées par Bild, le vice-champion d’Allemagne étudie la piste Ange Postecoglou, ancien entraîneur de Tottenham. Âgé de 60 ans, l’Australien a vécu une saison dernière très contrastée sur le banc des Spurs, remportant la Ligue Europa et donc la qualification pour la Ligue des Champions, mais terminant à une très inquiétante 17e place en Premier League, conduisant à son licenciement.

La suite après cette publicité

En Écosse, il avait déjà conquis deux titres de champion avec le Celtic Glasgow. Son profil expérimenté correspondrait bien à l’ampleur du renouveau en cours à Leverkusen. Autre détail notable : il est représenté par la même agence que le défenseur du club, Jarell Quansah. Toutefois, aucune décision n’a encore été arrêtée. Plusieurs profils sont encore envisagés et la décision finale est attendue d’ici le week-end. En Espagne, l’ancien buteur du Real Madrid Raúl est également évoqué parmi les candidats au poste. La présentation officielle du nouvel entraîneur devrait avoir lieu la semaine prochaine, au retour des joueurs internationaux à Leverkusen.