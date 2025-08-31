Rennes a bouclé l’arrivée de Breel Embolo pour 15 M€

À la recherche d’un attaquant de pointe pour épauler Estéban Lepaul, le Stade Rennais, qui a subi plusieurs échecs ces derniers jours, a enfin trouvé son attaquant avec Breel Embolo. L’attaquant international suisse de 28 ans, qui voulait quitter la cité monégasque cet été, a longtemps espéré rejoindre le Moyen-Orient.

Mais faute de véritable proposition, l’attaquant monégasque, qui a marqué 22 buts et délivré 13 passes décisives en 89 matches toutes compétitions confondues sur le Rocher, a écouté le marché et s’est trouvé sur les tablettes de l’AS Roma et surtout du Stade Rennais qui a fait tout ce qui était en son pouvoir ces derniers jours pour convaincre le joueur de rejoindre la Bretagne. Loïc Désiré et même Habib Beye n’ont pas ménagé leurs efforts. Et ceux-ci sont sur le point d’être exaucés puisqu’un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un montant avoisinant les 15 M€ selon nos informations. Sauf énorme retournement de situation, Rennes va enfin s’offrir l’attaquant qui lui manquait quasiment sur le gong.