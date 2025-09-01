Breel Embolo va bien signer au Stade Rennais

Alors que le transfert de Breel Embolo avait été remis en question dans la matinée, le joueur de l’AS Monaco va bel et bien s’engager avec la formation d’Habib Beye. En effet, L’Équipe révèle que le club breton a enfin trouvé un accord avec l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach pour une arrivée de l’international suisse (77 sélections).

Un accord de principe avait déjà été trouvé ce dimanche entre Rennes et l’AS Monaco au tour d’un transfert estimé à 15 millions d’euros, bonus compris. Breel Embolo, qui a déjà passé sa visite médicale, va parachever un contrat de quatre ans avec les Rouges et Noirs et renforcera l’attaque rennaise, quelques jours après l’arrivée d’Esteban Lepaul.