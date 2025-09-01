Georges Mikautadze quitte l’OL pour Villarreal

C’est un transfert que tout le monde souhaitait éviter à l’Olympique Lyonnais, le club, le staff technique et le principal concerné. Malheureusement pour eux, la gestion calamiteuse de John Textor contraint les Gones à devoir se séparer de Georges Mikautadze. Il n’y avait plus qu’autre solution. Rapidement Villarreal s’est rapproché de son homologue français et les directions sont tombées d’accord sur une indemnité d’environ 30 M€, comme nous vous le rapportions.

La suite après cette publicité

Le transfert vient d’être officialisé. «L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Georges Mikautadze au club espagnol de Villarreal pour un montant de 36M€, dont 5M€ de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future» informe le communiqué des Gones publié à l’instant. Mikautadze ne sera donc même pas du rendez-vous contre l’OM ce dimanche au Groupama Stadium, au grand dam de son entraîneur.

En larmes en quittant Lyon

Paulo Fonseca perd son attaquant titulaire, celui qui devait prendre la suite d’Alexandre Lacazette parti à la fin de son contrat à NEOM en Arabie saoudite. Avec déjà un but en deux journées de Ligue 1, l’international géorgien semblait parti pour réussir cette mission, lui qui avait connu des débuts laborieux pour son retour dans son club formateur il y a un an. Sa seconde partie de saison avait été bien plus convaincante pour finir à 17 buts et 11 passes décisives en 47 matchs.

La suite après cette publicité

De quoi laisser encore plus de regrets. Malick Fofana n’ayant pas trouvé de projet suffisamment convaincant, c’est Mikautaze qui a dû plier bagages, contre son gré. Revenu à Lyon il y a un an pour 18,5 M€, le buteur est déjà reparti, en larmes au moment de saluer ses désormais ex-coéquipier. Il pourra toujours se consoler en disputant la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière avec Villarreal. Cette expérience espagnole devrait également lui ouvrir de nombreuses opportunités en cas de réussite.