Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 1

ASM : Soungoutou Magassa a choisi West Ham

Par Sebastien Denis
1 min.
Magassa ligue 1 @Maxppp

Cela fait plusieurs jours que la bataille fait rage pour Soungoutou Magassa. Entre Nottingham Forest, l’AS Roma et West Ham, l’international espoir tricolore ne manque pas d’intérêts. Et finalement, Magassa, qui avait disputé 31 matches toutes compétitions confondues, dont 21 de Championnat et 7 de Ligue des champions, a fait son choix.

La suite après cette publicité

Le jeune milieu polyvalent de l’AS Monaco a décidé de rejoindre West Ham pour les six prochaines années en dépit de la belle proposition effectuée par Nottingham Forest. Les Hammers vont donc remporter la mise en déboursant 17 M€ + 3 M€ de bonus. Une superbe opération financière pour le club de la Principauté qui avait besoin de se renflouer financièrement et qui s’apprête également à perdre Wilfried Singo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
West Ham
Monaco
Soungoutou Magassa

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham
Monaco Logo Monaco
Soungoutou Magassa Soungoutou Magassa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier