ASM : Soungoutou Magassa a choisi West Ham

Cela fait plusieurs jours que la bataille fait rage pour Soungoutou Magassa. Entre Nottingham Forest, l’AS Roma et West Ham, l’international espoir tricolore ne manque pas d’intérêts. Et finalement, Magassa, qui avait disputé 31 matches toutes compétitions confondues, dont 21 de Championnat et 7 de Ligue des champions, a fait son choix.

La suite après cette publicité

Le jeune milieu polyvalent de l’AS Monaco a décidé de rejoindre West Ham pour les six prochaines années en dépit de la belle proposition effectuée par Nottingham Forest. Les Hammers vont donc remporter la mise en déboursant 17 M€ + 3 M€ de bonus. Une superbe opération financière pour le club de la Principauté qui avait besoin de se renflouer financièrement et qui s’apprête également à perdre Wilfried Singo.