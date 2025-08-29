Manchester City rend fou le PSG pour Donnarumma

Il ne reste plus que 4 jours pleins avant le baisser de rideau de ce mercato. Il va encore se passer beaucoup de choses et nous sommes encore loin de toutes nos surprises. Au PSG, la priorité est au dégraissage et surtout à la vente d’indésirables. Si Arnau Tenas est déjà parti du côté de Villarreal, que Carlos Soler prend la direction de la Real Sociedad ou encore Marco Asensio celle d’Aston Villa, il reste encore des dossiers à gérer.

La suite après cette publicité

Le plus gros d’entre-eux est sans aucun doute celui de Gianluigi Donnarumma. Mis en retrait de l’effectif après avoir refusé de prolonger son contrat avec le club de la capitale, le gardien a vu Lucas Chevalier débarquer en provenance de Lille et prendre la place de numéro un dans le but. Il a été prévenu en amont, et celui qui fut l’un des héros du sacre européen du printemps dernier a même pu faire ses adieux au public du Parc des Princes le week-end dernier.

La suite après cette publicité

City joue avec les nerfs du PSG

Tout est en ordre pour le voir partir, mais encore faut-il une offre. Manchester City est le club le plus intéressé pour le faire venir sauf que le club anglais joue avec les nerfs de son homologue français. Voyant que les choses traînent en longueur à quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG a déjà revu ses exigences à la baisse. De 50 M€ demandés pour laisser partir Donnarumma, la direction a fixé le tarif à 30 M€.

C’est encore trop pour Manchester City, d’après les informations de RMC. Les Skyblues prennent leur temps, alors même que les contours d’un contrat ont déjà été dessinés avec le portier italien de 26 ans. Ils attendent également que le dossier Ederson, proche de Galatasaray, se débloque. De son côté, Donnarumma prend son mal en patience et n’exclut toujours pas de rester au PSG jusqu’à cet hiver, quitte à prendre le risque de ne pas jouer d’ici là, à moins d’un an de la Coupe du Monde.