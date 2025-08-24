Mercato PSG : le prix de Gianluigi Donnarumma est connu

C’est un dossier qui a animé le début du mercato du PSG et qui devrait donc se conclure dans les derniers jours de ce même mercato. Malgré une année 2025 en boulet de canon, Gianluigi Donnarumma n’a visiblement pas convaincu ses dirigeants. Le portier italien, grand artisan du sacre en Ligue des champions avec des prestations marquantes dans la phase à élimination directe, négociait une prolongation de contrat depuis plusieurs mois. Mais il n’a pas trouvé d’accord avec sa direction, qui, dans le même temps, travaillait surtout sur un nouveau profil.

Luis Enrique avait jeté son dévolu sur le gardien lillois Lucas Chevalier. Après plusieurs semaines de négociations, le jeune portier français a débarqué à Paris pour plus de 40 millions d’euros. Et si Donnarumma est toujours au club, Luis Enrique a été clair : pas question de faire cohabiter les deux gardiens. Lucas Chevalier est arrivé en tant que numéro un et Donnarumma a été rapidement invité à trouver un nouveau club. Écarté du groupe lors de la Supercoupe d’Europe, il n’était pas non plus présent pour les deux premières journées de Ligue 1.

Un prix inférieur au montant souhaité par le PSG

La situation de l’international italien, à un an de la fin de son contrat, a rebattu les cartes parmi les grands clubs. C’est notamment le cas de Manchester City, qui avait décidé de miser sur le portier James Trafford. Le gardien anglais a débarqué en provenance de Burnley pour plus de 30 millions d’euros, dans un rôle de numéro un, Pep Guardiola ne comptant plus vraiment sur Ederson. Mais voilà, Donnarumma représente une opportunité de marché à ne pas manquer et les dirigeants de City l’ont bien compris. Selon les informations de Sky Sports et du journaliste Fabrizio Romano, Manchester City a déjà trouvé un accord avec le gardien de 26 ans, qui souhaite évoluer sous les ordres de Pep Guardiola.

Des négociations sont désormais en cours entre City et le PSG. Mais selon la presse britannique, le PSG devrait toucher moins que prévu pour son gardien. Alors que la direction parisienne espérait au moins 50 millions d’euros, la tendance est que le deal se boucle bien en dessous de ce montant. Pour que City aille au bout du dossier, le club anglais doit d’abord trouver une porte de sortie à Ederson. Le gardien brésilien est dans le viseur de Galatasaray, qui multiplie les pistes à ce poste. Il faudra finaliser ce départ pour ensuite passer à l’action sur Donnarumma. City semble donc déterminé à saisir cette opportunité de marché.