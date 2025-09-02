Ballon d’Or : le pronostic inattendu de Lamine Yamal

Lamine Yamal ne cache pas ses ambitions. La pépite du FC Barcelone se voit déjà soulever les trophées collectifs et individuels les plus prestigieux avec le FC Barcelone. « La Ligue des Champions et le Ballon d’Or ? Les deux sont un rêve. Surtout, du côté du Barça, la Ligue des champions, ce serait incroyable. Tous les joueurs veulent remporter le Ballon d’Or, et ceux qui disent le contraire mentent. Être là à 18 ans, je pense que c’est quelque chose qui doit être apprécié, et j’espère que cela se produira. », a déclaré Yamal, actuellement avec la sélection espagnole, à RTVE.

Mais si le Ballon d’Or devait lui échapper, l’ailier blaugrana a déjà ses deux favoris. Étonnamment, il s’agirait de Neymar et de Lionel Messi. « J’en donnerai un à Ney, je pense qu’il le mérite. Le ‘Ney’ à cette époque où il jouait au Barça ou à Paris le prendrait maintenant sans aucun doute, j’aurais aimé qu’il en prenne un et, évidemment, Messi parce qu’il est le meilleur de l’histoire. »