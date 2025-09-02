La police de Barcelone bloque les travaux du Camp Nou le dimanche

Les travaux du nouveau Camp Nou ont été interrompus dimanche par la Guardia Urbana (police municipale) de Barcelone, qui a expulsé les ouvriers de l’entreprise Limak pour non-respect de la réglementation interdisant les travaux le dimanche, rapporte la Cadena SER. La police a dressé un procès-verbal et infligé une amende d’environ 300 euros. Le Barça dispose seulement d’une autorisation de chantier valable du lundi au vendredi de 8h à minuit, ainsi que le samedi de 10h à 20h.

La suite après cette publicité

Malgré l’obtention récente du certificat de fin de travaux, le club blaugrana reconnaît qu’il sera difficile de jouer au Camp Nou dès le 14 septembre contre Valence. Le club attend toujours le feu vert des autorités locales – la mairie, la Guardia Urbana, les pompiers, la protection civile et les compagnies d’assurance – pour obtenir la licence d’occupation. En attendant, les options envisagées pour accueillir les matchs sont le stade Johan Cruyff ou, à partir du 21 septembre, l’Estadi Olímpic Lluís Companys (Montjuïc), qui reste pour l’instant une alternative envisageable.