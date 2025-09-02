Nice : Florian Maurice lance un appel au vestiaire

Nice est en train d’effectuer un mauvais début de saison. Entre une élimination dès les barrages de Ligue des Champions contre Benfica dans une double-confrontation à sens unique, et deux défaites lors des trois premières journées en Ligue 1, il y a de quoi s’inquiéter. Florian Maurice en est conscient et estime que les recrues n’ont pas encore eu le temps d’apporter leurs qualités. «Ce qu’on a montré, ce n’est pas notre réel niveau. Évidemment, il y a des nouveaux qui viennent d’arriver, qui jouent peut-être plus tôt que ce qu’ils pouvaient imaginer. Il faut que tout le monde revienne à 100 %.»

Auprès de L’Equipe, le directeur sportif du Gym appelle surtout les joueurs à se remobiliser après une période de mercato qui a été délicate pour le club avec pas mal de transferts qui ne se sont finalement pas concrétisés (Ransford Königsdörffer, Mahdi Camara dans le sens des arrivées, et Jonathan Clauss dans le sens des départs). «La période du mercato est délicate. Des joueurs veulent partir et ça peut diffuser dans le groupe des choses un peu négatives. On est là-dedans aujourd’hui. Mais il faut qu’on tienne le cap. Maintenant, le mercato est terminé et on doit repartir de l’avant.»