Espagne : Fabian Ruiz quitte la sélection sur blessure

Nouvelle alerte pour le Paris Saint-Germain. Après la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé face à Toulouse, le club de la capitale s’inquiète désormais pour un autre joueur, le milieu de terrain Fabian Ruiz.

La suite après cette publicité

Convoqué avec l’Espagne pour les matches contre la Bulgarie et la Turquie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Fabian Ruiz doit quitter le rassemblement. Selon Radio Marca, le joueur souffre d’une gêne musculaire.