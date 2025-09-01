Menu Rechercher
Espagne : Fabian Ruiz quitte la sélection sur blessure

Par Matthieu Margueritte
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Nouvelle alerte pour le Paris Saint-Germain. Après la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé face à Toulouse, le club de la capitale s’inquiète désormais pour un autre joueur, le milieu de terrain Fabian Ruiz.

🚨🚨ÚLTIMA HORA | Fabián Ruiz abandona la concentración de la @SEFutbol por unas molestias musculares

Convoqué avec l’Espagne pour les matches contre la Bulgarie et la Turquie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Fabian Ruiz doit quitter le rassemblement. Selon Radio Marca, le joueur souffre d’une gêne musculaire.

