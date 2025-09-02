Italie : la sortie forte de Gattuso avant le match contre Israël

À un mois d’un match important entre l’Italie et Israël à Udine lors de la trêve d’octobre, comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, Gennaro Gattuso s’est exprimé en conférence de presse sur les enjeux sportifs mais également humains de cette rencontre. Conscient du contexte sensible et des tensions qui peuvent entourer certains événements internationaux, l’entraîneur italien a partagé ses préoccupations concernant la sécurité et la possibilité de troubles à l’ordre public, tout en soulignant son engagement pour la paix et le respect des civils. Pour rappel, plusieurs associations ont appelé à boycotter le match et ont interpellé les pouvoirs politiques.

«Pourrait-il y avoir des troubles à l’ordre public lors du match Israël-Italie à Udine ? Je suis un homme de paix, et cela me brise le cœur de voir des civils et des enfants touchés ; cela me brise le cœur. Mais nous avons un travail à accomplir, et la FIGC travaille également dur pour trouver des solutions et organiser un match parfait à Udine, y compris sur le plan sécuritaire. Notre devoir est de faire notre travail, mais j’espère qu’une solution pacifique sera trouvée, et pas seulement en Israël. C’est une situation qui me touche profondément et qui me fait mal». La Nazionale affrontera une première fois Israël au Nagyerdei Stadion de Debrecen en Hongrie dans six jours.