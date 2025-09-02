EdF : Ousmane Dembélé s’entraîne à part

À quatre jours du match de l’équipe de France face à l’Ukraine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Ousmane Dembélé n’a pas pris part à l’entraînement collectif ce mardi. Selon L’Équipe, l’attaquant du Paris-SG suit toujours son protocole de reprise après sa gêne à l’ischio-jambier gauche contractée contre Toulouse, samedi, en Ligue 1 (6-3). Son absence n’inspire toutefois pas d’inquiétude au sein du staff tricolore. Le joueur poursuit un travail individualisé et devrait retrouver le groupe progressivement au fil de la semaine.

En revanche, Adrien Rabiot est bien présent. Le milieu de 30 ans est arrivé à Clairefontaine (Yvelines) dans la soirée de lundi, après avoir parachevé son contrat à l’AC Milan. Remplacé avant la fin de la rencontre opposant Liverpool et Arsenal (1-0), dimanche, en Premier League, Ibrahima Konaté a également pris part à la séance collective du jour.