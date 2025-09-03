Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Mbappé est en bien meilleur état

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Didier Deschamps discute avec Kylian Mbappé @Maxppp

Il y a un peu moins d’un, les deux absences de Kylian Mbappé coup sur coup, lors des rassemblements d’octobre et novembre, avaient créé la polémique en équipe de France. Alors en difficulté au Real Madrid, et touché par son départ houleux du PSG, l’attaquant français avait d’abord demandé à ne pas être convoqué. Cela semble désormais loin, car c’est un Mbappé bien plus tranchant qui a rejoint les Bleus pour le rassemblement de septembre.

La suite après cette publicité

Et dans un entretien à L’Equipe, le sélectionneur national Didier Deschamps a assuré que son joueur était dans un bien meilleur état, surtout au niveau psychologique. «Oui, il n’y a pas de doute, mais c’était aussi lié à ses six derniers mois à Paris. Physiquement, il est très bien, mais c’est surtout psychologiquement. La tête impacte l’aspect physique. La fatigue psychologique, personne ne peut la mesurer. Les déplacements, les décalages horaires, les sollicitations, tout s’accumule…»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Kylian Mbappé
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier