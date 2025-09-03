EdF : Mbappé est en bien meilleur état

Il y a un peu moins d’un, les deux absences de Kylian Mbappé coup sur coup, lors des rassemblements d’octobre et novembre, avaient créé la polémique en équipe de France. Alors en difficulté au Real Madrid, et touché par son départ houleux du PSG, l’attaquant français avait d’abord demandé à ne pas être convoqué. Cela semble désormais loin, car c’est un Mbappé bien plus tranchant qui a rejoint les Bleus pour le rassemblement de septembre.

Et dans un entretien à L’Equipe, le sélectionneur national Didier Deschamps a assuré que son joueur était dans un bien meilleur état, surtout au niveau psychologique. «Oui, il n’y a pas de doute, mais c’était aussi lié à ses six derniers mois à Paris. Physiquement, il est très bien, mais c’est surtout psychologiquement. La tête impacte l’aspect physique. La fatigue psychologique, personne ne peut la mesurer. Les déplacements, les décalages horaires, les sollicitations, tout s’accumule…»