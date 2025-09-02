Galatasaray a bouclé l’arrivée d’İlkay Gündoğan

Galatasaray poursuit son mercato complètement fou. Après avoir enrôlé définitivement Victor Osimhen, Ismail Jakobs (Monaco) et recruté Leroy Sané (Bayern Munich), le club stambouliote vient de finaliser un dernier gros coup. Comme le mercato turc terminera seulement le 12 septembre prochain, Galatasaray a tenté le coup İlkay Gündoğan (34 ans), après que Manchester City a donné son accord pour un départ de son milieu de terrain.

La suite après cette publicité

D’après les informations de Sky Sports Allemagne, le deal est désormais bouclé après un accord total entre toutes les parties. İlkay Gündoğan a mis fin à sa dernière année de contrat avec les Cityzens et rejoint Gala gratuitement, où il signera un contrat jusqu’en 2027. Il passera sa visite médicale aujourd’hui, avant de signer son contrat. Une nouvelle signature de taille pour le club cimbom.