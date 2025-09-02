Le top 10 des transferts les plus chers de l’été en Ligue 1

Le mercato a été animé cet été et la Ligue 1 ne fait pas exception. Si comme souvent le Paris Saint-Germain a montré ses capacités financières, Strasbourg et l’Olympique de Marseille n’ont pas été en reste, tout comme l’ambitieux promu du Paris FC. Lors de ce mercato estival 2025, la recrue la plus chère de Ligue 1 est le défenseur ukrainien Ilya Zabarniy. Ce dernier est arrivé au PSG en provenance de Bournemouth pour 63 millions d’euros. Il devance son coéquipier Lucas Chevalier, arrivé de Lille au Paris Saint-Germain contre un chèque de 40 millions d’euros (hors bonus).

La suite après cette publicité

C’est l’ailier brésilien Igor Paixão qui complète le podium avec un transfert de 30 millions d’euros hors bonus du Feyenoord à l’Olympique de Marseille. Son nouveau coéquipier Nayef Aguerd suit avec un montant de 23 millions d’euros pour son arrivée en provenance de West Ham. Strasbourg place de son côté quatre joueurs avec les arrivées de Julio Enciso (5e), Joaquin Panichelli (7e), Lucas Høgsberg (8e) et Mathis Amougou (9e). Promu, le Paris FC a recruté Otavio (6e) au FC Porto contre 17 millions d’euros, une sacrée somme. Enfin, Jonathan Rowe, prêté la saison dernière à l’Olympique de Marseille, a été acheté contre 14,5 millions d’euros, mais a été revendu à Bologne pour 17 millions d’euros.

Les 10 plus gros transferts de l’été

1) Ilya Zabarniy (Bournemouth -> Paris Saint-Germain) : 63M€

2) Lucas Chevalier (Lille OSC -> Paris Saint-Germain) : 40M€

3) Igor Paixão (Feyenoord -> Olympique de Marseille) : 30M€

4) Nayef Aguerd (West Ham -> Olympique de Marseille) : 23M€

5) Julio Enciso (Brighton -> Strasbourg) : 18,5M€

6) Otavio (FC Porto -> Paris FC) : 17M€

7) Joaquin Panichelli (Deportivo Alavés -> Strasbourg) : 16,5M€

8) Lucas Høgsberg (Nordsjaelland -> Strasbourg) : 15M€

9) Mathis Amougou (Chelsea -> Strasbourg) : 14,5M€

9) Jonathan Rowe (Norwich City -> Olympique de Marseille) : 14,5M€