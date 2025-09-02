Mercato L1 : la folie dépensière de Strasbourg

127,5 M€. C’est le montant déboursé par Strasbourg sur ce mercato estival, ce qui le place en tête des clubs de L1 les plus dépensiers. Une véritable folie qui se concrétise avec l’arrivée de 18 joueurs en Alsace, entre grands espoirs du football mondial (Kendry Paez, Julio Enciso) et paris à plus de 15 M€ (Panichelli, Hogsberg). La frénésie strasbourgeoise s’est manifestée jusqu’aux ultimes heures du marché, avec un dernier jour qui a compté huit mouvements.

Hier en effet, Strasbourg a envoyé Junior Mwanga en prêt à Nantes, l’ailier colombien Oscar Perea à Vila das Aves, et le latéral gauche Ishé Samuels-Smith, à peine arrivé, à Swansea. L’attaquant Mohamed Bechikh a été transféré à Grenoble, mais c’est surtout la vente de Dilane Bakwa pour 35 M€ à Nottingham Forest qui a pu surprendre, tout autant que l’arrivée du latéral anglais Ben Chilwell sur le gong, précédée par celles de l’ailier Martial Godo et du milieu Julio Enciso.

Des transferts à la pelle

Julio Enciso, recruté le dernier jour du mercato donc, représente la plus grosse dépense du mercato, à hauteur de 18,5 M€, en provenance de Brighton, qui l’avait prêté à Ipswich lors de la deuxième partie de saison dernière. Tout cela colle à la stratégie déployée par BlueCo depuis sa prise de pouvoir du RCSA le 22 juin 2023. S’il se défend d’être un club satellite de Chelsea, Strasbourg y ressemble grandement, récupérant des espoirs que Chelsea ne peut pas mettre en valeur, et bénéficiant de la force de frappe financière sans commune mesure de son actionnaire.

Pour la Ligue 1, c’est à double tranchant. Cela offre une saveur particulière aux matches du Racing, particulièrement suivis grâce à la présence de ces jeunes espoirs, tout comme cela surligne les différences criantes entre les budgets des clubs français. Cela n’empêche pas Strasbourg de vivre de mauvaises surprises comme la vente de Dilane Bakwa, que son entraîneur (et les supporters) souhaitait conserver absolument. Mais sur le mercato, BlueCo a la main et le trading règne en maître. La question de la multipropriété reviendra sur le tapis prochainement en France, puisque plusieurs députés ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à encadrer strictement la pratique de la multipropriété dans le football professionnel français. Dès son intronisation à Strasbourg, BlueCo avait fait grincer quelques dents. Et ce n’est pas ce mercato déconnecté de la réalité de la grosse majorité des clubs français qui va calmer les ardeurs.