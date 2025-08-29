Stuttgart pense à un Français pour remplacer Woltemade

Alors que le départ de Nick Woltemade vers Newcastle United se précise, le VfB Stuttgart s’active pour trouver un nouveau leader offensif. Dans le viseur des dirigeants figure Alexis Claude-Maurice, 27 ans, actuellement au FC Augsburg. Déjà suivi par le passé, le Français est aujourd’hui considéré comme la priorité pour succéder à l’international allemand selon Bild.

Sous contrat jusqu’en 2026, Claude-Maurice est un joueur clé d’Augsburg et Sandro Wagner souhaite absolument le conserver. Toutefois, le club pourrait se montrer ouvert à une discussion en cas d’offre d’environ 25 M€. Actuellement blessé, l’ancien Niçois devrait revenir après la trêve internationale. Stuttgart pourrait accélérer les négociations pour tenter d’attirer le milieu offensif français avant la fin du mercato.