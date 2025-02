Bundesliga, Augsbourg : l’incroyable nouvelle vie allemande d’Alexis Claude-Maurice

«Avec Alexis Claude-Maurice, FCA peut présenter une autre nouvelle signature. Le milieu offensif de 26 ans, sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’à l’été, arrive à Augsbourg avec l’expérience de 102 matchs de Ligue 1 (dix buts, onze passes décisives). Le Français a signé un contrat avec FCA jusqu’au 30 juin 2027» annonçait fièrement le club d’Augsbourg le 31 août dernier. En toute fin de mercato, le club allemand avait mis la main sur Alexis Claude-Maurice qui était libre depuis juin et la fin de son contrat à Nice. Une expérience en demi-teinte avec les Aiglons où il n’aura pas vraiment confirmé les 13 millions d’euros déboursés pour lui à l’été 2019 mis à part une saison 2020/2021 où il avait su trouver sa place et un prêt positif à Lens en tant que joker de luxe (22 matches, 5 buts et 4 offrandes).

Pas aidé par quelques pépins physiques (193 jours manqués et 28 matches ratés avec Nice), Alexis Claude-Maurice voulait ainsi se relancer après une dernière saison anecdotique avec les Aiglons (21 matches, 1 but et 661 minutes de jeu). «Après la fin de mon contrat à Nice, je cherchais un club ambitieux dans lequel je pourrais m’épanouir le mieux possible. Les discussions avec les responsables du FC Augsburg ont été extrêmement positives et m’ont donné le sentiment d’être au bon endroit. Je suis au meilleur âge pour le football et je veux aider l’équipe avec de bonnes performances et j’espère aussi avec des buts et des passes décisives pour que nous ayons une saison réussie», expliquait-il à son arrivée. Des mots qui ont trouvé un écho dans ses actes.

Alexis Claude-Maurice a mis tout le monde d’accord

Le natif de Noisy-le-Grand a eu besoin d’un peu de temps cependant pour recouvrir ses sensations. Lancé avec la réserve le 21 septembre dernier contre Würzburger Kickers lors d’une défaite 3-1 en 4e division, il a eu une entame d’aventure en équipe première plus agréable. Le 4 octobre dernier contre le Borussia Mönchengladbach (2-1), il s’illustrait déjà en entrant en jeu et en trouvant le chemin des filets huit minutes après son entrée en jeu. «C’est vraiment agréable. Je suis très content du match et j’attendais depuis longtemps de pouvoir enfin revenir sur le terrain. Je suis satisfait de ma performance, mais je sais que je peux encore m’améliorer et j’aimerais encore progresser. Notre état d’esprit a été déterminant aujourd’hui, surtout après le dernier match. L’ambiance était tout simplement géniale et c’était un sentiment formidable de célébrer la fin avec les supporters», lâchait le principal intéressé après la rencontre.

Depuis, l’aventure allemande se poursuit de la meilleure des manières pour lui. Rapidement devenu titulaire et un cadre du onzième de Bundesliga, Alexis Claude-Maurice roule sur l’eau. Auteur de 9 buts et de 2 passes décisives en 17 matches de championnat dont il est le 10e meilleur buteur à égalité avec Florian Wirtz et Mohamed Amouar, le joueur français réalise une saison hors normes. Son coach Jess Thorup est sous le charme en tout cas, notamment après son triplé inscrit ce samedi face au Borussia Mönchengladbach. «Alexis ne cesse de progresser, c’est un joueur qui aime le ballon, qui a faim et qui trouve beaucoup de solutions. Il est aussi devenu très altruiste et il a tellement confiance en lui qu’il est très efficace face au but adverse», a déclaré le technicien danois. «Claude-Maurice est l’une des révélations de la saison en Bundesliga, c’est incontestable. Le voir à l’oeuvre est un régal, il est le dépositaire du jeu du club bavarois […] Augsburg est devenu difficile à battre et Claude-Maurice y est pour beaucoup» note de son côté Thomas Helmer consultant pour Sport 1. Le grand saut hors de France se passe parfaitement bien pour Alexis Claude-Maurice qui semble à 26 ans livrer le meilleur exercice de sa carrière.