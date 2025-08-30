Menu Rechercher
Al-Ittihad en passe de boucler l’arrivée de Rodrigo Mora !

C’est un transfert qui risque de faire parler. Convoité par les plus grands clubs européens au cours des derniers mois, le jeune Rodrigo Mora se dirige finalement vers l’Arabie saoudite. Si les négociations n’avançaient plus vraiment au cours des derniers jours, les Saoudiens sont finalement revenus à la charge.

Selon diverses sources, un accord est désormais proche d’être trouvé pour la pépite portugaise de 18 ans. Pour l’attirer, Al-Ittihad va ainsi débourser 70 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Un sacré coup réalisé par les pensionnaires de Saudi Pro League.

