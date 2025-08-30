Le PSG bloque Kang-in Lee malgré une offre XXL

Le mercato du PSG n’a pas vraiment été animé dans le sens des arrivées cette saison. Avec les recrutements de Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi et Renato Matin, Paris n’a pas affolé le marché des transferts. En revanche, la direction a eu fort à faire du côté des départs, avec de nombreux indésirables à gérer dans l’effectif de Luis Enrique. Et tous n’ont pas encore trouvé de point de chute, bien au contraire.

Renato Sanches a été prêté au Panathinaïkos, Milan Skriniar a définitivement rejoint Fenerbahçe, Nordi Mukiele a signé à Sunderland et Arnau Tenas est retourné en Espagne, cette fois à Villarreal. Malgré ces mouvements, le PSG a encore plusieurs dossiers à régler : Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani sont toujours présents dans l’effectif. Et au-delà des indésirables, certains éléments en manque de temps de jeu pouvaient également envisager un départ en début de mercato. C’était notamment le cas de Kang-in Lee.

Une offre de 60 millions avec bonus

L’international sud-coréen, intégré à la rotation du PSG, a disputé 49 matchs la saison dernière pour 7 buts et 6 passes décisives. Mais avec seulement 26 titularisations, l’ancien joueur de Majorque espérait davantage. Cet été, il n’a pas caché à sa direction son envie de rejoindre un projet lui offrant plus de temps de jeu. Et à 24 ans, les prétendants ne manquent pas. Mais Luis Enrique, qui souhaite conserver un effectif élargi, n’est pas de cet avis et bloque son départ. Selon L’Équipe, le PSG refuse toutes les offres reçues, y compris la dernière en date qui a de quoi surprendre.

Nottingham Forest, intéressé depuis le début de l’été, a formulé une offre XXL de 30 millions d’euros plus 30 millions de bonus, soit un deal pouvant atteindre 60 millions si toutes les conditions sont remplies. Une somme qui aurait pu convaincre, puisque Paris avait recruté Kang-in Lee pour 22 millions en provenance de Majorque. Mais pas question pour le club de la capitale de se séparer d’un joueur jugé important dans la rotation et qui avait notamment sonné la révolte face à Tottenham en Supercoupe d’Europe (buteur). Le PSG n’est pas vendeur, même si Nottingham est prêt à revoir son offre à la hausse et que d’autres clubs comme Milan, Naples et Fulham restent à l’affût.