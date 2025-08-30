Menu Rechercher
Francfort : Dina-Ebimbe sur le point de rejoindre Brest en prêt

Éric Junior Dina Ebimbe avec Francfort @Maxppp

Arrivé à Francfort en provenance du Paris Saint-Germain en 2022 pour un montant de 6,5 M€. Eric-Junior Dina-Ebimbe serait sur le point de faire son grand retour dans le championnat français en rejoignant le Stade Brestois en prêt avec option d’achat. Le natif de Stains devrait arriver à Brest ce samedi 30 août pour passer sa visite médicale.

Pour le moment, les deux camps sont encore en discussion afin de régler les derniers détails, mais tout serait en très bonne voie. La saison passée, Dina-Ebimbe a très peu joué : seulement 12 matchs toutes compétitions confondues, dont 6 titulaires et 2 buts inscrits. L’ancien joueur du PSG a subi plusieurs blessures lors de l’exercice 2024-2025 dont des douleurs abdominales qui l’ont éloigné des terrains pendant près de 60 jours. Il devrait donc faire son retour sur les terrains de Ligue 1 dans les prochaines semaines.

