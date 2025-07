Bataille à trois pour Eric Dina Ebimbé !

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté de l’Eintracht Francfort, Eric Junior Dina Ebimbe est toujours sur le départ. Pour autant, si Nice et le Séville FC, courtisans déclarés de l’ancien Parisien, sont toujours là, il n’y a pour l’instant aucune avancée significative.

Pour rappel, le très polyvalent milieu de terrain français de 24 ans, qui n’a disputé que 11 minutes en 2025, souhaite partir pour se relancer et trouver un projet qui lui permettra de retrouver son état de forme du début de saison où il avait marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues entre août et novembre. Un nouveau courtisan est sorti du bois ces derniers jours : le Real Betis. En quête d’un milieu de terrain depuis le début du mercato, la formation andalouse négocie avec Dion Lopy mais pourrait voir en Eric Junior Dina Ebimbe une belle alternative. À suivre.