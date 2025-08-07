La nouvelle soirée européenne chaotique de l’OGC Nice

Ce mercredi, l’OGC Nice débutait officiellement sa saison 2025-2026 de football. À domicile, la formation de Franck Haise recevait Benfica lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions avec l’ambition de faire un gros match pour rêver d’un barrage de C1 dans les prochaines semaines. Pour cette phase aller, encore une fois, Nice a été surclassé et s’est logiquement incliné 2-0. Une nouvelle soirée chaotique qui a quasiment réduit à néant les espoirs de qualification. Car le visage affiché par le club azuréen, surtout en deuxième période, avait de quoi inquiéter.

«Je pense qu’ils sont plus forts que nous. On le savait avant et à la fin du match, je crois qu’on est obligés de constater qu’on a quasiment donné le mieux que l’on pouvait faire. Dans ces moments-là, il faut être très efficace. En marquant notre occasion au début de deuxième mi-temps à 0-0, ça peut évidemment changer la donne. Mais sur l’ensemble du match, on sent que nous, en faisant beaucoup, on a du mal à se créer beaucoup d’occasions franches. Et eux, on sent que c’est plus simple. On n’est pas dans la même catégorie. On le savait avant, on a essayé de les bousculer, mais à l’issue du match, on sait qu’on n’est pas dans la même catégorie», a expliqué Franck Haise en conférence de presse après la rencontre.

Nice est en galère

Le constat est frappant. Et Nice reste sur une série désastreuse en Coupe d’Europe. Le club français n’a tout simplement gagné aucun de ses 11 derniers matches en Europe (défaite vs Benfica, match nul vs Bodo/Glimt, défaite vs Elfsborg, défaite vs Union SG, défaite vs Rangers, match nul vs Twente, défaite vs Ferencvaros, défaite vs Lazio Rome, match nul vs Real Sociedad, défaite vs Fc Bâle, match nul vs FC Bâle). Ce mercredi soir, en plus d’une nouvelle défaite, Nice a aussi perdu gros avec les blessures de son milieu Morgan Sanson et de son défenseur Dante.

Une nouvelle hécatombe à gérer pour Nice qui compte déjà plus de 6 blessés sur ce début de saison puisque lors de la préparation, Mohamed-Ali Cho, Ali Abdi, Moïse Bombito et Sofiane Diop ont connu des blessures ou des opérations. Un énorme coup dur qui vient aussi mettre en avant le mercato assez délicat du club depuis plusieurs semaines qui peine à renforcer son secteur offensif malgré le souhait de Franck Haise de recruter en attaque. Avec les départs de Laborde et Guessand, le club est en galère à ce poste et cela s’est ressenti face à Benfica. Il y a déjà urgence à Nice…