Le Barça a énervé Nike

Le FC Barcelone n’a toujours pas pu utiliser ses nouveaux maillots pour la saison 2025-2026 en match officiel, ce qui a contrarié Nike, son équipementier depuis 27 ans, rapporte le quotidien Sport. La Liga a interdit au club catalan de porter ses trois nouvelles tuniques (bleu et grenat, jaune en hommage à Kobe Bryant, et orange inspirée des "Total 90") lors des deux premiers matchs de championnat, contre Majorque et Levante.

En cause : des ressemblances de couleurs avec les maillots et les shorts des adversaires. Ces restrictions s’expliquent aussi par le fait que les Blaugranas ont commencé la saison par trois déplacements en Liga. Dans une situation similaire, le Real Madrid a pu ajuster son équipement en combinant maillot et short de différentes tenues, ce que le Barça a préféré ne pas faire afin de préserver une certaine cohérence visuelle. Bonne nouvelle toutefois : le club catalan pourra enfin porter son nouveau maillot principal lors du prochain match contre le Rayo Vallecano, et la seconde tenue devrait être inaugurée contre Oviedo lors de la 6e journée.