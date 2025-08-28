Menu Rechercher
L’OL prend la température pour Martín Satriano

Par Sebastien Denis - Josué Cassé
Martin Satriano célèbre un but avec Brest @Maxppp

La fin de mercato s’annonce agitée du côté de l’Olympique Lyonnais. Malgré plusieurs renforts déjà actés, le club rhodanien, qui lorgne César Azpilicueta, compte bien profiter de ces derniers jours pour enrôler de nouveaux profils, et notamment sur le plan offensif où Georges Mikautadze n’est lui toujours pas certain de rester au club.

Dans cette optique et selon nos dernières informations, la direction lyonnaise a notamment pris la température pour l’attaquant uruguayen Martín Satriano, actuellement sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2029. Auteur de 7 petites apparitions la saison dernière, celui qui avait subi une rupture des ligaments croisés a, depuis, retrouvé la compétition, mais n’a pas disputé la moindre minute avec le club artésien depuis le début de saison. Reste désormais à savoir si l’OL avancera concrètement sur ce dossier d’ici lundi soir 20h.

Pub. le - MAJ le
