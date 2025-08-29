Une priorité de l’OL débarque finalement à Chelsea

Les 48 dernières heures de ce mercato s’annoncent particulièrement animées du côté de Lyon. Situation financière oblige, le club rhodanien va devoir se séparer de Georges Mikautadze, pourtant promis à récupérer la place d’Alexandre Lacazette. Un véritable crève-cœur pour les supporters lyonnais, même si leur club va récupérer environ 30 millions d’euros grâce à la vente du Géorgien à Villarreal, comme révélé par nos soins.

Dans le sens des arrivées, il pourrait aussi y avoir des surprises. «On est en contact avec ces deux joueurs que vous avez cités (Taremi et le latéral espagnol César Azpilicueta), Azpilicueta a donné son accord avec le Séville FC, mais on était en discussions avancées. Mais bon, on en a ciblé d’autres. Il nous reste quelques jours pour peaufiner le groupe, qu’on souhaite compétitif pour la Ligue 1 et la Ligue Europa», indiquait le directeur sportif lyonnais, Matthieu Louis-Jean, en marge du tirage au sort de la Ligue Europa ce vendredi.

Buonanotte va débarquer à Chelsea

Parmi les autres joueurs ciblés en question : Facundo Buonanotte. Le journal L’Équipe avançait que l’Argentin avait été convaincu par le projet lyonnais, et qu’il voulait débarquer dans la capitale des Gaules sous la forme d’un prêt. Problème : Brighton privilégiait un prêt en Premier League, ce que le club anglais va finalement obtenir. Selon The Athletic, le milieu offensif de 20 ans va effectivement être prêté à Chelsea.

Un accord a été trouvé entre les Blues et les Seagulls ce vendredi, mais aucune option d’achat n’est prévue dans le cadre de cette opération. Chelsea pourra toutefois tenter de recruter le joueur l’été prochain, cette fois dans le cadre d’un transfert sec. Pour ça, le joueur devra convaincre, après une belle saison passée du côté de Leicester (31 matchs, 5 buts, 2 passes décisives) malgré une relégation en Championship.