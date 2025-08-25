Menu Rechercher
Ligue 1

Nice négocie pour Tiago Gouveia

Par Josué Cassé
1 min.
Franck Haise à Nice @Maxppp

L’OGC Nice continue de s’activer sur le mercato estival. Si le dossier Sinayoko semble s’être refermé à Nice, une nouvelle piste est actuellement étudiée. Selon les dernières informations de la presse portugaise, le Gym discute d’un prêt avec option d’achat estimée à 8 millions d’euros avec Benfica pour son ailier droit Tiago Gouveia.

Lié au club portugais jusqu’en juin 2028, l’ailier droit de 24 ans devrait malgré tout être titulaire lors du barrage retour de Ligue des champions, ce mercredi, face à Fenerbahçe (0-0 à l’aller). A noter qu’il était resté sur le banc lors de la double confrontation face à Nice au tour précédent.

