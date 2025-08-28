Menu Rechercher
Nice : Pablo Rosario vendu au FC Porto

Par Matthieu Margueritte
Pablo Rosario quitte Nice. Après cinq saisons passées sur la Côte d’Azur, le milieu e terrain dominicain s’envoler à destination du Portugal et de FC Porto. Les Dragons l’ont acheté en échange de 3,75 M€, hors bonus.

FC Porto
O reencontro na Invicta 💙 Pablo Rosario é Dragão até 2029 ✍

#SeguimosJuntos
«Le FC Porto a conclu un accord avec l’OGC Nice pour l’acquisition définitive des droits sportifs et 100 % des droits économiques de Pablo Rosario pour un montant fixe de 3,75 millions d’euros, majoré d’une rémunération variable maximale de 500 000 euros en fonction de la réalisation de certains objectifs. Nice conservera 15 % des plus-values d’un éventuel transfert futur du joueur. Il est également précisé que le FC Porto a conclu avec le joueur un contrat valable pour quatre saisons sportives, jusqu’au 30 juin 2029, avec une clause de résiliation d’un montant de 50 millions d’euros. Nice assumera la responsabilité du mécanisme de solidarité dû à des tiers et le FC Porto déclare qu’il n’aura pas à supporter de frais d’intermédiation».

