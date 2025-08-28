Menu Rechercher
Lorient veut faire revenir Illan Meslier, aussi courtisé par Valence

Auteur d’une nouvelle saison pleine avec Leeds l’an passé (39 matchs de Championship), Illan Meslier est un gardien courtisé. Selon nos informations, le Français de 25 est dans les petits papiers de Valence, et il en est même la priorité du club espagnol, qui devrait se séparer de Stole Dimitrievski.

Les Glasgow Rangers aimeraient aussi attirer le gardien tricolore, tout comme Lorient, qui a déjà formulé une offre à Leeds pour faire revenir son ancien joueur. Formé chez les Merlus, Meslier avait rejoint Leeds en 2019 sous les ordres de Marcelo Bielsa. En ce début de saison, il était la doublure de Lucas Perri, arrivé en provenance de l’OL cet été.

