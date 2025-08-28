LdC : l’UEFA change l’heure du coup d’envoi de la finale

Le coup d’envoi de la Ligue des Champions 2025/2026 sera donné ce jeudi à 18h avec le tirage au sort de la phase de ligue. En attendant de connaître le sort qui sera réservé aux 36 équipes engagées, l’UEFA vient d’annoncer un changement majeur pour cette nouvelle édition de la C1. Désormais, le coup d’envoi de la finale (prévue à Budapest cette année) ne sera pas donné à 21h, mais trois heures avant.

«L’UEFA a annoncé aujourd’hui une modification importante du calendrier de sa compétition phare : à partir de la finale 2026 à Budapest, l’heure du coup d’envoi de la finale de l’UEFA Champions League sera avancée de 21h00 CET à 18h00 CET. Cette décision vise à améliorer l’expérience globale des supporters, des équipes et des villes hôtes le jour du match en optimisant la logistique et les opérations, tout en offrant plusieurs avantages concrets. Notre objectif est de faire du jour du match une expérience vraiment agréable pour tous ceux qui veulent participer à l’effervescence, tout en créant une atmosphère accueillante qui permet aux familles et aux enfants d’assister facilement au match de football de club le plus important et le plus prestigieux de la saison», indique le communiqué publié sur le site officiel de l’UEFA.