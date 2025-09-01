Premier League
Newcastle en passe de céder William Osula à Francfort
L’attaquant de Newcastle, William Osula, est sur le point de rejoindre l’Eintracht Francfort pour 30 millions de livres sterling, soit environ 35 millions d’euros selon les dernières informations de la presse anglaise.
Sous contrat avec les Magpies jusqu’en juin 2029, le buteur danois de 22 ans sort d’une saison mitigée avec 2 buts et 2 passes décisives en 19 apparitions toutes compétitions confondues.
