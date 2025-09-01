Menu Rechercher
Lucas Tousart va s’engager avec Brest

Par Chemssdine Belgacem
Cinq ans après son départ de l’Olympique Lyonnais pour l’Allemagne, Lucas Tousart va retourner en Ligue 1 dans les prochaines heures. En effet, selon plusieurs sources concordantes, un accord a été trouvé entre Brest et l’Union Berlin pour la signature de l’ancien international Espoirs (24 sélections).

A un an de la fin de son contrat, le natif d’Arras va donc venir apporter son expérience dans l’entrejeu breton. La saison dernière, le joueur de 28 ans a disputé 16 rencontres avec l’Union Berlin.

Pub. le - MAJ le
