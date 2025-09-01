Menu Rechercher
Le Paris FC tombe d’accord avec Lucas Stassin

Lucas Stassin @Maxppp

Le Paris FC passe à la vitesse supérieure en cette fin de mercato. Voulant s’offrir un renfort supplémentaire en attaque, le club francilien a ainsi jeté son dévolu sur Lucas Stassin, le buteur belge de l’AS Saint-Étienne. Le Paris FC a formulé une offre de 26 millions d’euros assortie de 3 millions d’euros de bonus pour convaincre les Verts.

Santi Aouna
🚨EXCL: 🔵🇧🇪 #Ligue1 |

🔐 Accord trouvé entre Lucas Stassin et le PFC

💰 Le PFC se dit confiant pour finaliser l'opération avec L'ASSE
Selon nos informations, le Paris FC a trouvé un accord avec le joueur passé par Anderlecht pour son arrivée. Le club de la capitale est confiant par rapport à la concrétisation du dossier menant au joueur ayant marqué 12 buts en 29 matches de Ligue 1 la saison dernière.

Ligue 1
Ligue 2
ASSE
Paris FC
Lucas Stassin

