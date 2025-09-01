Le Paris FC dégaine une offre folle pour Lucas Stassin !

Très actif sur ce marché des transferts pour son retour dans l’élite, 46 ans après, le Paris Football Club ne lésine pas sur les moyens pour se renforcer. Bien aidé par les arrivées de la famille Arnault et du groupe Red Bull dans la direction sportive, le PFC a recruté huit joueurs cet été (Moises Simon, Nhoa Sangui, Otavio, Geubbels, Lees-Melou, De Smet, Trapp, Sissoko). Mais le club francilien n’est pas rassasié et veut réaliser un gros coup d’ici à ce lundi soir, 20h, et la fermeture du mercato. Ce gros coup pourrait s’appeler Lucas Stassin.

Auteur d’une bonne saison passée sur le plan statistique en Ligue 1 (12 buts en 29 matchs), l’international U21 belge a indiqué, dès le début du mercato, qu’il ne souhaitait pas s’éterniser à Saint-Étienne, relégué en Ligue 2. Son nom avait notamment été associé à Rennes, Brentford ou encore à l’Ajax Amsterdam, sans, pour autant, que les dirigeants stéphanois ne lâchent leur attaquant. Mais à quelques heures de la fin du mercato, la donne pourrait changer puisque le PFC est prêt à dégainer une nouvelle offre pour l’attaquant de 20 ans.

Le Paris FC veut casser sa tirelire pour Lucas Stassin

Selon les informations de L’Équipe, la direction parisienne a bien avancé sur le dossier du joueur formé à Anderlecht. Le PFC a même transmis une offre folle de 26 millions d’euros, assortis de trois millions de bonus. Une proposition conséquente pour le joueur, valorisée à 18 millions d’euros et dont le contrat avec le club du Forez se termine en juin 2028. De son côté, l’attaquant belge est très intéressé à l’idée de rejoindre la Capitale et son agent tente de boucler l’opération aujourd’hui.

Après avoir déjà claqué près de 50 millions d’euros cet été et alors que Stéphane Gilli dispose déjà de Geubbels ou encore Krasso à la pointe de leur attaque, le PFC espère encore se renforcer en attaque avec l’arrivée d’un talent prometteur, qui a déjà fait ses preuves dans l’élite du championnat de France, pour atteindre son objectif : se maintenir en Ligue 1.