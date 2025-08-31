OM : Aurélien Tchouaméni aurait aimé jouer au Vélodrome

Jeudi dernier, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions n’a pas été clément avec les clubs français, plaçant notamment le Real Madrid sur la route de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco, respectivement les 16 septembre et 20 janvier. Aurélien Tchouaméni s’est projeté sur ces confrontations après la victoire des Merengues face à Majorque (2-1). Le milieu de terrain français aurait aimé disputer ces deux matchs à l’extérieur.

«J’étais content quand j’ai vu le tirage, de savoir qu’on va jouer contre des clubs français. Ça m’aurait fait plaisir d’aller jouer à Monaco et à Marseille, surtout à Marseille parce qu’il y a une ambiance incroyable. C’est avec plaisir qu’on va accueillir ces équipes-là. On a un bon tirage, des bons matchs à jouer. On a hâte», a assuré l’ancien joueur du club monégasque.