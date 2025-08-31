Menu Rechercher
Commenter 42
Ligue des Champions

OM : Aurélien Tchouaméni aurait aimé jouer au Vélodrome

Par André Martins
1 min.
Aurélien Tchouameni, sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp

Jeudi dernier, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions n’a pas été clément avec les clubs français, plaçant notamment le Real Madrid sur la route de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco, respectivement les 16 septembre et 20 janvier. Aurélien Tchouaméni s’est projeté sur ces confrontations après la victoire des Merengues face à Majorque (2-1). Le milieu de terrain français aurait aimé disputer ces deux matchs à l’extérieur.

La suite après cette publicité

«J’étais content quand j’ai vu le tirage, de savoir qu’on va jouer contre des clubs français. Ça m’aurait fait plaisir d’aller jouer à Monaco et à Marseille, surtout à Marseille parce qu’il y a une ambiance incroyable. C’est avec plaisir qu’on va accueillir ces équipes-là. On a un bon tirage, des bons matchs à jouer. On a hâte», a assuré l’ancien joueur du club monégasque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (42)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Marseille
Aurélien Tchouameéni

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Marseille Logo Marseille
Aurélien Tchouameéni Aurélien Tchouameéni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier