M’Baye Niang rebondit chez un promu turc

Après une saison plutôt décevante à la Sampdoria, M’Baye Niang revient en Turquie. Après avoir passé les saisons 2023 et 2024 à Adana Demirspor, l’attaquant franco-sénégalais a rejoint Gençlerbirliği, promu en Süper Lig. Voici le communiqué officiel du club :

«Gençlerbirliği a recruté l’attaquant de 30 ans M’Baye Niang, ancien joueur de la Sampdoria. Notre équipe a signé un contrat de deux ans avec le joueur, qui possède la double nationalité sénégalaise et française. M’Baye Niang, qui a également joué pour Adana Demirspor dans notre pays lors de la saison 2023-2024, a joué respectivement pour le SM Caen, Milan, Montpellier, Gênes, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli, G.Bordeaux, AJ Auxerre, Adana Demirspor, Empoli, Wydad et Sampdoria. Nous souhaitons la bienvenue à M’baye Niang dans notre famille et lui souhaitons du succès sous le maillot des Rossoneri»