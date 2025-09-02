Menu Rechercher
Commenter 4
Un grand espoir du Bayern Munich prêté avec option d’achat à Fulham

Jonah Kusi-Asare sous les couleurs du Bayern Munich @Maxppp

Un dernier renfort pour Marco Silva. Fulham a annoncé l’arrivée en prêt de Jonah Kusi-Asare en provenance du Bayern Munich. Grand espoir de l’académie bavaroise, l’attaquant de 18 ans, international Espoirs suédois, avait inscrit deux buts en pré-saison avec l’équipe première du Bayern, face à Tottenham et aux Grasshoppers de Zürich, le premier étant une magnifique frappe enroulée depuis l’angle de la surface des Spurs. Le deal comprend une option d’achat dont le montant n’a pas été communiqué.

We weren't done. 🙅‍♂️

Welcome to Fulham, Jonah Kusi-Asare! 🇸🇪
«Cet attaquant de 18 ans arrive en prêt d’une saison en provenance du Bayern Munich, avec une option d’achat pour le Club. Imposant, Kusi-Asare mesure 1,96 m, malgré ses 18 ans seulement, et est très à l’aise balle au pied. Il est devenu le plus jeune joueur à évoluer en première division suédoise avec l’AIK, faisant ses débuts peu après son seizième anniversaire en 2023. En février 2024, il a rejoint le Bayern et a fait ses débuts en Bundesliga en entrant en jeu en remplacement de Harry Kane en avril dernier. Il a représenté la Suède à plusieurs niveaux de jeunes, ayant récemment obtenu quatre sélections avec les moins de 21 ans, avec lesquels il sera de nouveau convoqué lors de cette trêve internationale», indiquent les Cottagers dans un communiqué.

