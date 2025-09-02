Abdeslam Ouaddou hospitalisé après un accident de la route en Afrique du Sud

Bien connu en France grâce à ses passages à Nancy, Rennes et Valenciennes, l’ancien défenseur Abdeslam Ouaddou a dû être hospitalisé hier en Afrique du Sud. L’entraîneur des Orlando Pirates ainsi que plusieurs autres membres du staff ont été percutés par une voiture alors qu’ils étaient descendus du bus de l’équipe suite à un premier accident.

«Le club de football Orlando Pirates confirme que l’entraîneur principal Abdeslam Ouaddou et cinq membres du personnel du club ont été impliqués dans un accident de la route dimanche soir. L’accident s’est produit sur l’autoroute R21 alors que l’équipe rentrait de Gqeberha, après sa victoire 3-0 contre Chippa United. Après avoir constaté une collision entre deux véhicules, l’entraîneur Ouaddou et plusieurs membres du personnel sont descendus du bus de l’équipe pour venir en aide aux personnes impliquées. Malheureusement, alors qu’ils s’occupaient de la scène, un véhicule Nissan NP200 a percuté les véhicules à l’arrêt, heurtant le groupe et causant des blessures graves. L’entraîneur Ouaddou et les cinq membres du personnel concernés ont été immédiatement transportés à l’hôpital, où ils reçoivent actuellement des soins médicaux. Le club est en contact étroit avec l’équipe médicale et fournira des informations sur leur état de santé en temps voulu. À ce stade, notre priorité est la santé et le bien-être de nos collègues. Le club a pris des dispositions pour que les personnes concernées et leurs familles reçoivent tout le soutien nécessaire pendant cette période difficile. Nous demandons que la vie privée des personnes impliquées soit respectée afin qu’elles puissent se concentrer sur leur rétablissement. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu», indique le club sur son site officiel.