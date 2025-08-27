Menu Rechercher
Armel Bella-Kotchap fait faux bond à Nantes et signe à l’Hellas Vérone

Par Jordan Pardon
Armel Bella-Kotchap

Une piste s’envole définitivement pour Nantes. Annoncé tout proche des Canaris, l’international allemand Armel Bella-Kotchap a finalement fait faux bond aux dirigeants nantais pour rejoindre l’Hellas Vérone. Le joueur de 23 ans, en quête de rebond après des blessures à répétition ces derniers mois, s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

«L’Hellas Verona FC annonce avoir acquis en prêt avec option d’achat, la signature d’Armel Bella-Kotchap en provenance de Southampton Football Club. L’Hellas Verona FC salue chaleureusement Armel et lui souhaite un avenir radieux sous le maillot jaune et bleu, riche en satisfactions personnelles et collectives», indique le communiqué italien.

