Le nouveau ballon de la Ligue des Champions dévoilé

Adidas a dévoilé ce mercredi les nouveaux ballons de la Ligue des Champions et de la Women’s Champions League pour la saison 2025/2026. Inspirés par le ciel et l’espace, les designs célèbrent les étoiles du football en route vers les finales à Budapest (Ligue des Champions) et Oslo (Ligue des Champions Féminine) en mai prochain. Le ballon de la Ligue des Champions sera bientôt disponible sur la boutique Foot.fr.

Pour rappel, on connaîtra ce soir l’identité des 36 clubs qui participeront à la phase de Ligue de C1, laquelle débutera mi-septembre. Après les exploits du Kairat Almaty (Kazakhstan) face au Celtic Glasgow hier, mais aussi de Pafos (Chypre) face à l’Étoile rouge de Belgrade, et de Bodø/Glimt (Norvège) face à Sturm Graz, huit équipes s’affrontent ce mercredi. Qarabag (Azerbaïdjan) défiera Ferencvaros (Hongrie). Benfica recevra Fenerbahçe, tandis que le Club Brugge accueillera les Glasgow Rangers. Enfin, Copenhague affrontera Bâle.