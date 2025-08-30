Menu Rechercher
PSG : quand Lucas Chevalier repousse deux penaltys en une minute

Par Jordan Pardon
Lucas Chevalier dans les buts du PSG @Maxppp

Lucas Chevalier est touché par la grâce ce soir. Titulaire face à Toulouse à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, le portier tricolore a d’abord dû s’incliner devant Cresswell sur la réduction de l’écart (1-4), mais il a ensuite sorti son plus bel habit.

L1+
Lucas Chevalier et les penaltys cette saison - 𝙚́𝙥𝙞𝙨𝙤𝙙𝙚 2 🎬🛡️
#TFCPSG
Avant la pause, il avait détourné un premier penalty de Magri, avant de remettre le couvert devant Casseres, qui avait profité de l’entrée de Neves dans la surface sur le premier pour s’offrir une nouvelle tentative de réduire la marque. Les Parisiens mènent actuellement 5-1.

