OM : deux clubs de Premier League font irruption pour Adrien Rabiot

Alors que Roberto De Zerbi est prêt à le réintégrer, Adrien Rabiot n’a toujours pas réagi depuis sa bagarre avec Rowe. Mais en interne, ses courtisans se pressent pour le recruter.

Par Matthieu Margueritte
Le dossier Adrien Rabiot va bientôt trouver son épilogue. Placé sur la liste des transferts la semaine dernière, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille se serait excusé auprès de Roberto De Zerbi en privé, mais il n’a toujours pas pris la parole publiquement. En coulisses, on lui prête une envie de rester sur la Canebière malgré les missiles envoyés par sa mère Véronique sur le binôme Longoria-Benatia. Suffisant pour mettre fin à la saga ? Samedi dernier, après la victoire de ses joueurs face au Paris FC (5-2), De Zerbi surprenait tout son auditoire en tendant publiquement la main à son milieu.

« Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. (…) Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. » Depuis, rien n’a vraiment changé.

Les Anglais débarquent

Pire, la tendance qui se dégage privilégie davantage un départ de Rabiot et l’arrivée d’un remplaçant. Les noms de Dani Ceballos (Real Madrid) et de Florentino Luis (Benfica) sont d’ailleurs les deux options les plus citées. De son côté, Rabiot a vu l’AC Milan pointer le bout de son nez. Massimiliano Allegri est très proche de l’international tricolore et il a demandé à sa direction de faire un effort. La Gazzetta dello Sport assure de son côté que Véronique Rabiot n’a pas donné son feu vert aux Rossoneri mais qu’elle est déjà en contact avec eux depuis hier.

Cependant, les Rossoneri ne sont pas les seuls. L’Équipe et RMC Sport indiquent que Tottenham est intéressé par le profil de l’ancien Bianconero. Les Spurs pourraient même soumettre une première offre dès que Yves Bissouma sera vendu à Galatasaray. Et ce n’est pas tout puisque Aston Villa s’est également manifesté, même si les Villans n’ont pas contacté la direction marseillaise. Une chose est sûre : ces deux courtisans anglais possèdent une marge de manœuvre financière plus importante que Milan. Après avoir souvent été envoyé à Manchester United, Adrien Rabiot va-t-il enfin découvrir la Premier League ?

