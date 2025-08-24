Adrien Rabiot veut absolument rester à l’OM !

« L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi ». Mardi dernier, dans ce feuilleton qui passionne le foot français, l’Olympique de Marseille était très clair : Adrien Rabiot va prendre la porte.

Depuis, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont aussi exprimés sur le cas du milieu de terrain tricolore et ont confirmé que le club phocéen ne compte pas sur lui et qu’il est invité à se trouver une porte de sortie. Seulement, samedi soir, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour du milieu de terrain de 30 ans dans le groupe. « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez », a ainsi déclaré le coach italien après la lourde victoire 5-0 contre le Paris FC.

Rabiot refuse des offres

Une sortie médiatique qui a d’ailleurs surpris tout le monde à Marseille, et à laquelle les dirigeants du club ne s’attendaient clairement pas. Mais est-il vraiment possible d’imaginer Adrien Rabiot rester à l’OM après tout ce qui s’est passé ? RMC Sport fait de nouvelles révélations à ce sujet et indique que les propos de De Zerbi sont déjà un premier pas en avant allant dans ce sens.

Surtout, Adrien Rabiot veut absolument rester à l’Olympique de Marseille. Il ne pensait pas forcément que l’affaire allait s’envenimer de la sorte, et souhaite continuer de porter la tunique phocéenne cette saison. Les propositions qui lui sont parvenues ces derniers jours ne l’intéressent pas du tout par ailleurs. La balle est dans le camp de la direction marseillaise, et nul doute qu’une déclaration publique du joueur aiderait bien…