OM : Roberto De Zerbi remet un coup de pression

Le très bon mois de septembre de l’OM est déjà derrière nous. La trêve internationale n’est sans doute pas arrivée au bon moment pour les Phocéens, auteurs d’une série de 5 victoires, dont l’une face au PSG sur ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Pour éviter de casser cette dynamique, il faut remettre les gaz, ce qui n’est pas chose aisée avec les nombreux départs en sélection. A un peu plus de 24 heures de la réception du Havre (ce samedi au Vélodrome contre Le Havre (21h05)), certains internationaux ne se sont toujours pas entraînés. «Je n’ai pas encore vu (à l’entraînement) Balerdi, Rulli, Aguerd, Murillo» affirme De Zerbi en conférence de presse.

L’Italien est arrivé avec le sourire à son pupitre, c’est plutôt rare pour le souligner. Mais cette façade ne masque pas le feu intérieur. Il est déjà dans la compétition et cette 8e journée de Ligue 1, qui inaugure une très grosse série de 7 rencontres en 21 jours seulement, soit jusqu’à la prochaine trêve. «Je suis content car tout le monde revient, d’Amérique du Sud et d’autres pays. Tu revois tout le monde. Je suis content aussi pour eux, mais je dois leur remettre la focale sur l’OM. Ce soir, on est en mise au vert, dévoile-t-il. Je pense que c’était important d’être ensemble, d’avoir une réunion après dîner, nous reconcentrer».

De nombreux changements à venir contre Le Havre

Il considère même ce rendez-vous face aux Normands comme le plus important car il pourrait conditionner la suite selon lui après cette veille internationale, plus calme. «Il faut retrouver la bonne fréquence au Vélodrome, la victoire. Préparer de nouveau ces six matchs avant la trêve contre Brest. On veut aussi arriver à Lisbonne (mercredi prochain face au Sporting CP) de la meilleure des manières.» Il doit également gérer les temps de jeu, surtout des internationaux, partis à l’autre bout du monde pour certains, revenus blessés pour d’autres, à l’instar d’Amine Gouiri dont l’épaule, déjà meurtrie contre Lorient en début de saison, inquiète.

«Je vais continuer le turn-over par obligation et parce que je peux me le permettre. On a un effectif large avec de très bons joueurs», révèle De Zerbi, qui pourrait même à nouveau laisser Geronimo Rulli sur le banc, comme face aux Merlus après la fin de la première trêve internationale. «C’est possible que ce soit De Lange. On verra.» Ce week-end a son importance car outre relancer la machine, d’autres équipes du haut de tableau s’affrontent directement, comme ce soir le déplacement de Strasbourg au Parc des Princes et demain, celui de Lyon à Nice. Personne ne parle de titre à Marseille même si de l’aveu même de De Zerbi, «on en rêve tous mais le dire…»