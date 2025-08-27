Menu Rechercher
Le clan Florentino Luis réagit à l’intérêt de l’OM

Si la piste menant à Dani Ceballos reste d’actualité, l’Olympique de Marseille aurait également coché le nom du Portugais Florentino Luis. Sans surprise, les Phocéens auraient réclamé un prêt à Benfica.

En attendant de voir laquelle de ces deux options sera privilégiée, l’entourage du milieu de terrain lusitanien a réagi à l’intérêt olympien dans les colonnes de L’Équipe. « Le joueur est heureux à Benfica, mais il ne ferme la porte à aucun club ».

