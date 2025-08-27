Atlético : Conor Gallagher vers un retour en Premier League ?

Conor Gallagher pourrait-il quitter l’Atlético de Madrid cet été pour retrouver la Premier League ? Après un premier exercice convaincant (50 matchs, 4 buts, 6 passes décisives), avec notamment un but en Ligue des Champions contre le Real Madrid, le milieu de terrain de 25 ans connaît un début de saison compliqué, avec peu de temps de jeu. Il a été remplacé à la mi-temps lors de la défaite 2-1 à l’extérieur contre l’Espanyol et n’a joué que 22 minutes en entrant en jeu lors du match à domicile face à Elche (1-1). Selon The Sun, Gallagher est dans le viseur de Crystal Palace, qui cherche à renforcer son effectif après le départ d’Eberechi Eze à Arsenal.

Formé à Chelsea, Gallagher a déjà brillé en prêt chez les Eagles en 2021-2022, où il avait inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives en 39 matchs, et avait été nommé joueur de la saison. Bien que l’Atlético Madrid souhaite le garder, les Colchoneros pourraient accepter de le laisser partir si une offre intéressante se présente. Newcastle a également montré de l’intérêt, mais a récemment recruté Jacob Ramsey. Gallagher compte 22 sélections avec l’Angleterre et veut s’assurer une place dans la sélection pour le Mondial. Le joueur est également déterminé à jouer régulièrement en vue de la Coupe du Monde 2026.