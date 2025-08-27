Le Barça va négocier avec le Brésil

Carlo Ancelotti a créé la polémique au Brésil et en Espagne avec sa deuxième liste de convocation à la tête de la Seleção. L’entraîneur italien a en effet choisi de ménager les Madrilènes Éder Militão, Vinicius Jr. (suspendu seulement un match) et Rodrygo, tout en convoquant Raphinha pour deux rencontres sans enjeu, la Seleção étant déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Le Barça estime ce traitement inéquitable et prépare des discussions avec la CBF afin d’éviter que son ailier ne dispute le match en altitude à La Paz, contre la Bolivie, programmé le 9 septembre après avoir affronté le Chili, déjà éliminé, au Maracaná.

Ancelotti a profité de cette fenêtre internationale pour tester de nouveaux profils, à l’image de Douglas Santos (Zenit) ou Kaio Jorge (Cruzeiro), meilleur buteur du Brasileirão. Mais cette expérimentation, qui ne sera qu’un « galop d’essai » avant de former son véritable groupe dès octobre pour les rendez-vous face à la Corée du Sud et au Japon, renforce l’incompréhension du Barça. Pour les Blaugranas, la convocation de Raphinha apparaît comme une décision inutile sportivement et lourde de risques physiquement, alors que l’altitude bolivienne reste un défi éprouvant même pour des joueurs en pleine forme. Affaire à suivre.