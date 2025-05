Thiago Silva dévoile son podium pour le Ballon d’Or

Alors que la course au Ballon d’Or est sur toutes les lèvres, chacun y allant son propre favori, avec des arguments tous aussi convaincants. D’Ousmane Dembélé à Pedri en passant par Yamal ou Lautaro Martinez, plusieurs noms sont régulièrement sur le devant de la scène. Dans une interview accordée au Média Carré, Thiago Silva a été interrogé sur cette course au trophée individuel suprême, et dégage trois noms.

«Je pense qu’il y a une possibilité très élevée qu’Ousmane Dembélé remporte le ballon d’or, mais que la fin de la saison va beaucoup jouer, surtout la finale de la Ligue des Champions, s’il va la gagner. Parce que de l’autre côté, il y a Lamine Yamal et Raphinha qui font d’incroyables saisons. Je pense que les trois seront sur le podium, après à voir pour l’ordre. Parce que quand tu gagnes la Ligue des Champions, les yeux sont braqués sur toi.» Une course à trois donc, avec l’Inter Milan comme arbitre…